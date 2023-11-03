"تخلصي من الحشرات بفص ثوم واحد.. ولا تعود الصراصير والنمل والناموس وحشرة البق إلى منزلك

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عدن - ياسمين التهامي -

قرب فصل الشتاء يتم البحث عن طرق مختلفة للتخلص من الناموس والحشرات والذباب نهائيًا، حيث يعتبر من أكثر شهور العام التي تنتشر فيه الحشرات الطائرة خصوصًا مع الارتفاع في درجات الحرارة.

الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات

حيث إنه لابد من التخلص منها بشكل نهائي لأنها تؤدي إلى انتقال أمراض خطيرة للغاية على جسم الإنسان كالملاريا والحمى بأنواعها المختلفة وقد تتسبب في الموت في بعض الحالات لأصحاب المناعة الضعيفة.

الأعراض النموذجية لدغة الحشرات

وهناك البعض الآخر يصاب بالأعراض النموذجية ويمثلون الأغلبية وتلك الأعراض عبارة عن الحكة نتيجة لدغة تلك الحشرات لجسم الإنسان، وعلى الرغم من انتشار المبيدات الحشرية إلا أن الكثير لا يفضلها لاحتوائها على مواد كيميائية.

استخدام الثوم والمسمار للتخلص من الحشرات

يمكن التخلص من الناموس والحشرات والذباب نهائيًا من خلال فص ثوم ومسمار. ستحصلين على الراحة الكاملة والاطمئنان نحو عدم التعرض لدغات الحشرات الطائرة، خاصة الناموس فالثوم ذو رائحة نفاذة ينفر منها الحشرات مبتعدين عن أماكن تواجده. يمكن استخدامه بعدة طرق منها دق فصوص من الثوم في أعلى حوائط الغرفة، أو طحن فصوص الثوم وسلقها في الماء، ثم وضعه بداخل بخاخة والرش منه في جميع أرجاء الغرفة.

طرق التخلص من الناموس والحشرات للأبد

هناك طرق عديدة للتخلص من الناموس والحشرات في المنزل بشكل فعال وللأبد. في هذا المقال سنتعرف على بعض هذه الطرق وكيفية استخدامها.

استخدام زيت اللافندر

قد لا يفضل البعض استخدام الثوم في التخلص من الحشرات الطائرة، ولكن توجد طريقة أخرى للتخلص من تلك المشكلة وهي استخدام زيت اللافندر. يمكن جلب زيت اللافندر من العطار ويتميز برائحته العطرة والجميلة. يمكن استخدامه من خلال رشه بواسطة بخاخة في جميع أرجاء المنزل. فهو يعطي استخدامين في آن واحد: التخلص من الحشرات وتعطير المنزل أيضًا.

استخدام البخور

يمكن التخلص من الناموس بشكل سريع من خلال البخور. يتم تعليق البخور بأحد جوانب المنزل ومن ثم إشعاله من الطرف. تعمل رائحة البخور على التخلص من الحشرات لاحتوائها على زيوت عطرية نفاذة تسهم في إبعادها عن المنزل. تنبعث منه رائحة قوية تقتل جميع الحشرات المنزلية وتخلصنا منها تمامًا. يكون البخور في متناول الجميع وأمن جدًا على صحتنا.

كيفية التخلص من الحشرات باستخدام وصفات طبيعية

للتخلص من الحشرات بشكل فعال، يجب على ربات المنزل الاهتمام بالنظافة والتخلص من بقايا الأطعمة وتنظيف المنزل بشكل دوري. يمكن استخدام المطهرات والمعقمات لتنظيف المنزل والتخلص من أي تكون للحشرات.

تنظيف المطبخ

يجب على ربات المنزل الحرص على نظافة المطبخ وغسل المواعين قبل الذهاب للنوم. يمكن استخدام مزيج من السكر والبيكنج بودر والخل للتخلص من الحشرات في المطبخ. قومي بمزج المكونات حتى تحصلي على مزيج متجانس ثم ضعيه في الأماكن التي تحتوي على الحشرات. ستلاحظين الفرق في القضاء على الحشرات.

التخلص من القمامة

يجب التخلص من القمامة بشكل يومي للحفاظ على نظافة المنزل. يمكن استخدام ملعقة من القرنفل مع البصل للتخلص من الحشرات في المطبخ. قومي بثقب البصل ووضع القرنفل بداخله، ثم اتركيه لمدة يوم كامل في الأماكن التي تحتاج إزالة الحشرات منها. ستساهم هذه الطريقة في التخلص من الحشرات بسرعة وسهولة.

فوائد الثوم في التخلص من الحشرات

يمكن استخدام فص ثوم للتخلص من الصراصير والنمل والناموس وحشرة البق بشكل نهائي. قومي بتكسير فص الثوم وضعه في الأماكن التي تعاني من وجود الحشرات. ستلاحظين النتائج الإيجابية وسرعة القضاء على الحشرات بدون عودة.