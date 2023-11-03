شكرا لمتابعة خبر عن قصة زوجين أصرا على الزواج رغم نتيجة الفحص الطبي..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس قسم عيادة الزواج والمشورة في مدينة الملك سعود الطبية ، الدكتور هيثم المشعل ، عن أهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج .

وقال المشعل : “كان لدي مراجع مصاب بالأنيميا المنجلية ، وخطيبته آنذاك كانت مصابة بنفس المرض ، ونصحناهم في العيادة بعدم إتمام الزواج ، حتى لا يعانون الأطفال في المستقبل من نفس المرض” .

وتابع : أصروا على إتمام الزواج ، لتفاجأ بعد ذلك بأن الزوج يأتي إلى العيادة برفقة أحد أخواته المقبلين على الزواج.

وأشار إلى عندما جاء الزوج إلى العيادة أبدى أسفه لعدم سماعه نصيحة عدم إتمام الزواج ، حيث رزق بطفلة مصابة “بالأنيميا المنجلية” ، وليس هناك علاج لهذا المرض ، ويكتفى بالمتابعة الطبية فقط .