تراند اليوم : انفجار كيلونوفا الفضائي قد ينهي الحياة على الأرض لمدة 1000 عام

ترجمة حصرية: اكتشف العلماء أن الاصطدامات العنيفة بين النجوم، والتي تسمى كيلونوفا ، يمكن أن تدمر كوكب الأرض بسبب التدفق المميت لأشعة جاما والأشعة الكونية والأشعة السينية المنبعثة من الحدث السماوي.

وبحسب موقع Space.com، قال هايلي بيركينز، الباحث في جامعة إلينوي أوربانا شامبين : "لقد وجدنا أنه إذا حدث اندماج نجم نيوتروني على بعد حوالي 36 سنة ضوئية من الأرض، فإن الإشعاع الناتج يمكن أن يسبب حدثًا على مستوى الانقراض" .

وبين أن الاصطدام القوي بين النجوم النيوترونية فائقة الكثافة والتي تزن ملعقة صغيرة منها حوالي مليار طن يؤدي إلى انفجار جسيمي من شأنه أن يدمر طبقة الأوزون على كوكبنا ويجعلها عرضة للأشعة فوق البنفسجية على مدار الألف عام القادمة.

وأكد الباحثون أن الأشعة الكونية تشكل مصدر القلق الأكثر أهمية. ومن شأن الاصطدام بين النجوم أن يعجل بفقاعة متوسعة من الأشعة الكونية التي من شأنها أن تغلف كل شيء في طريقها، وتمطر جسيمات مشحونة عالية الطاقة على الأرض.