تراند اليوم : بالفيديو: عضوان الأحمري يكشف ماذا يريد المزايدون من القضية الفلسطينية

صحيفة الخليج 365: كشف رئيس تحرير إندبندنت عربية عضوان الأحمري، ماذا يريد المزايدون من القضية الفلسطينية.

محور المقاومة الوهمي

وقال الأحمري خلال مقابلة بقناة "الإخبارية"؛"كل المزايدات على السعودية غريبة، والمستفيد هم من يسمون بمحور المقاومة الوهمي أو حتى جماعات الإسلام السياسي كأنهم يلعبون دوراً بديلاً.

جماعات متطرفة

وأضاف: في السابق كانت هناك خلايا للإخوان المسلمين في السعودية وجماعات متطرفة تقوم بالتحريض على الحكومة وعلى الشعب السعودي والمزايدة عليهم ومحاولة الزج بالشباب في مناطق الصراع.

مزايدات من الخارج

وأكمل: بسبب القضاء على الجماعة الإخوانية داخل السعودية ظهرت مزايدات من الخارج وكأنها تقوم بعمل بديل لما تم القضاء عليهم، مشيرا: الأمر المضحك بأن المزايدة على السعودية ليست جديدة فدائما في السابق كانوا يطالبون في قصائدهم بحق النفط.

إمدادات النفط

وزاد: من المضحك أن المرشد الإيراني يطالب الشعوب العربية والإسلامية بقطع إمدادات النفط عن الغرب والجميع يعرف أن إيران لا تستطيع تصدير كميات كبيرة من النفط بسبب الحظر المفروض عليها.

شيطنة السعودية

وأوضح: المزايدات أخذت منحى آخر بدلا من مناصرة القضية الفلسطينية أصبح الموضوع شيطنة السعودية، مبينا: كثير من الشعوب العربية يعشق ما يطلبه المستمعون وكثير من قادة الإسلام السياسي يقومون بدغدغة المشاعر والخداع.

بارجات إسرائيلية

وتابع: من الغريب أن هناك بارجات إسرائيلية على بعد كيلومترات لا تستطيع مليشيات الحوثي بقذفها لأنها تعرف بأن الرد سيكون قاسياً، مشيرا: الشعوب العربية تعشق المزايدة والضرب في بعض الدول وتحاول مغازلتها.