شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا.. 250 مشاركًا في مسابقة الشؤون الإسلامية لحفظ السنة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا، بالتعاون مع المجلس الإسلامي، المسابقة المحلية لحفظ السنة النبوية لعام 1445هـ.

وجرى تكريم الفائزين في قاعة فندق حياة ريجنسي بأديس أبابا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين د. فهد بن عبيد الله الحميداني، ونائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفدرالي الشيخ عبد العزيز عبدالولي.

وبلغ عدد المشاركين بالمسابقة 250 متسابقًا ومجموع جوائزها قرابة 40 ألف ريال.

عناية المملكة بالسنة النبوية

وأوضح السفير د. فهد الحميداني في كلمته بالحفل، أن المملكة تعنى بالسنة النبوية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -أيدهما الله- من خلال طباعة الكتب ونشرها وتعليم أبناء المسلمين.

إلى جانب إنشاء مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، وبث برامج السنة عبر إذاعة القرآن الكريم، وإيفاد العلماء والأئمة والحفاظ للخارج، وكذلك من خلال المساجد والمراكز والأكاديميات والكراسي العلمية.

وأشاد الشيخ عبد العزيز عبد الوالي محمد في كلمته، بدور المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومبادراتهما في شتى مجالات الخير، لاسيما مثل تنظيم هذه المسابقة، سائلًا الله تعالى لهم التوفيق والسداد.

ربط الناشئة بالسنة النبوية

وتهدف المسابقة إلى ربط الناشئة والشباب بالسنة النبوية وتشجيعهم على العناية بها وحفظها وتطبيقها، والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب السنة النبوية، وشحذ هممهم وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم،.

وكذلك شغل أوقاتهم بما يفيدهم دينيًا وعلميًا وأخلاقيًا، وإبراز دور المملكة في الاهتمام بالسنة النبوية وعلومها.

وتُقام هذه المسابقة ضمن البرامج الدعوية التي تنظمها الوزارة مع الجمعيات والمراكز الإسلامية بالخارج، تشجيعًا لأبناء المسلمين لحفظ السنة النبوية وتعلم العلوم الشرعية، والتمسك بالكتاب والسنة على منهج الاعتدال والوسطية.