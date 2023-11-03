شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. القبض على مخالفين لتهريبهما 58 كيلوجرامًا من القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة عسير، القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 58 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في محافظة ظهران الجنوب.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.