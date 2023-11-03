شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة إزالة شعر الوجه بسهولة وبدون ألم بمكونات طبيعية.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الكثير من الفتيات والسيدات ترغبن في التخلص من شعر الوجه الزائد بطرق سريعة ومتحضرة وتكون غير مؤلمة، وذلك للحصول على بشرة متفتحة وتتمتع بنضارة مشرقة وفيما يأتي سنتعرف معاً على إحدى الطرق لإزالة شعر الوجه نهائياً بالنشا، وقبل البدء يجب أن تعرفين أن كثافة نمو الشعر تختلف من وجه لآخر ومن الطبيعي أيضاً أن يزداد نمو الشعر في مناطق معينة وطبعا هذا الاختلاف يعتمد على التغيرات الهرمونية.

وصفة إزالة شعر الوجه

يعتبر النشا من المواد الطبيعية المهمة للبشرة حيثُ يدخل في العديد من المنتجات مثل طلاء الأظافر والبودرة، ومن أهم فوائدهُ ما يلي:

يساعد على التخلص من الزيوت في البشرة الدهنية فهو مناسب لها. يعمل على التقليل من الحساسية والالتهابات في الجلد. حيثُ يساعد أيضاً على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات ويساعد في ترطيب البشرة، وذلك لاحتوائهِ على فيتامينات مثل A،B. يعطي ملمس ناعم للبشرة ويساعد على شد التجاعيد وذلك لأنهُ يتمتع باحتوائهِ على فيتامين C، حيثُ يساعد على تجديد خلايا الجلد لاحتوائهِ على الحديد و الكالسيوم.

النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الوجه

المكونات

ملعقتان من النشا. 3 ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نخلط النشا مع زيت الزيتون في طبق جاف. يقلب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات. ثُم قومي بوضع كمية مناسبة على بشرتك مع التدليك بحركات دائرية. ثُم يترك على الوجه حتى يجف بمثابة 20 دقيقة ، وبعد أن يجف قومي بفركهِ جيداً، ثُم تغسلي بشرتك بالماء الفاتر. حيثُ يتميز النشا بعدة وصفات أُخرى وهذا لعدة فوائدهُ الكثيرة واستخلاصهُ من الطبيعة وسوف نستفاد معاً بوصفة أخرى.

النشا والعسل لإزالة شعر الوجه

المكونات

1 ملعقتان من النشا. 2 ملعقتان من العسل. 3 ملعقتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات في وعاء حتى يتكون خليط. ثم قومي بفرد الماسك على وجهك ويترك لمدة 15 دقيقة. قومي بنزع الشعر عكس اتجاه النمو وبالأخير قومي بغسل وجهك جيداً بالماء الفاتر. ويمكنك أيضًا تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل