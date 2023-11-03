شكرا لمتابعة خبر عن مدة تأجيل العمل بضوابط إيقاف الخدمات من أجل تطوير وبناء المنصة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صُدر موافقة على تأجيل سريان ضوابط إيقاف الخدمات لمدة 360 يوماً لتبدأ منتصف صفر 1446هـ.

وأكدت مصادر أن سبب التأجيل بعد الرفع بمحضر اجتماع من لجان مختصة تطلب مناسبة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية مدة إضافية.

وأفادت أن الموافقة صدرت من مجلس الوزراء بتعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات ليكون العمل به بعد 360 يوماً من تاريخ نشرها بدلا من 180 يوماً.

وشمل التعديل منح الجهات المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقا للضوابط وفقاً “لعكاظ”

ومنحت الضوابط للجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك، والبتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.