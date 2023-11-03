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خطيب المسجد الحرام: المملكة من أولوياتها الوقوف مع الأشقاء في فلسطين

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اليوم - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، على ضرورة التراضي.

وأضاف: إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: كونوا ممن يتغاضى ويتراضى ولا تكونون ممن يحقق ويدقق فالدنيا دار ممر لا مقر.

الوقوف مع الأشقاء في فلسطين

وأشار إلى أن في فلسطين يتجسد قول الحق: "وتعاونوا على البر والتقوى" وقوله صل الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه ويقول ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وأشار إلى أن المملكة العربية من أولوياتها الوقوف مع الأشقاء في فلسطين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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