شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسجد الحرام: المملكة من أولوياتها الوقوف مع الأشقاء في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، على ضرورة التراضي.

وأضاف: إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد: كونوا ممن يتغاضى ويتراضى ولا تكونون ممن يحقق ويدقق فالدنيا دار ممر لا مقر.

الوقوف مع الأشقاء في فلسطين

وأشار إلى أن في فلسطين يتجسد قول الحق: "وتعاونوا على البر والتقوى" وقوله صل الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه ويقول ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية من أولوياتها الوقوف مع الأشقاء في فلسطين.