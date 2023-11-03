"اكتشف السر السحري لهذه العشبة الغامضة.. بذور صغيرة تعيد لك الشباب حتى في سن الستين!"

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عدن - ياسمين التهامي -

تعاني الكثير من السيدات في العالم العربي من مشكلة ظهور التجاعيد في سن مبكرة، مما يجعلهن يبدون في سن أكبر من السن الحقيقية. ويعود ذلك إلى طبيعة المناخ الجاف في المنطقة. ولهذا السبب، يلجأ العديد من النساء إلى عمليات شد الوجه أو حقن الفيلر، والتي قد لا تكون مناسبة للجميع من حيث التكلفة. ولذلك، سنقدم لكم اليوم وصفة طبيعية باستخدام بذور الكتان للتخلص من التجاعيد بسرعة كبيرة.

فوائد بذور الكتان للبشرة

قد لا يدرك الكثير من السيدات القيمة الكبيرة لبذور الكتان للبشرة. فهي تحتوي على العديد من الفوائد المهمة، بما في ذلك مقاومة ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب ونضارة البشرة. ولذلك، تستخدم بذور الكتان في صناعة مستحضرات التجميل. ويمكنك تحضير كريم بذر الكتان للبشرة في المنزل باستخدام بعض المكونات الطبيعية.

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وصفة كريم بذر الكتان للبشرة

لتحضير كريم بذر الكتان للبشرة، ستحتاج إلى الآتي:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان

3 ورقات من أوراق الغار

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من جل الصبار

قرص من فيتامين E

كوب من الماء

وإليك طريقة تحضير الكريم:

ضع بذور الكتان وأوراق الغار وكوب الماء في وعاء مناسب وارفعه على نار هادئة.

اترك الخليط على النار حتى يغلي، ثم اتركه لمدة 5 دقائق قبل أن تقوم بإزالته من النار.

صفي الخليط وهو ساخن، ثم أضف إليه فيتامين E وزيت الزيتون وجل الصبار.

قلب الخليط جيدًا حتى يصبح القوام كريميًا.

ضع الخليط في علبة محكمة الغلق.

كيفية استخدام كريم بذر الكتان للبشرة

للاستفادة من فوائد كريم بذر الكتان للبشرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اغسل وجهك بالماء الفاتر.

جفف بشرتك بلطف باستخدام منشفة نظيفة.

ضع كمية مناسبة من كريم بذر الكتان على البشرة.

اترك الكريم على البشرة لمدة 20 دقيقة.

اشطف الكريم من البشرة باستخدام الماء الفاتر.

من الأفضل تجنب استخدام الكريم إذا ظهرت أي أعراض للحساسية. ويمكنك استخدام الكريم بانتظام للحصول على أفضل النتائج في التخلص من التجاعيد والحفاظ على شباب بشرتك.