كيف يسهم مهرجان العقيلات لمزاد الإبل في إنعاش الحراك الثقافي والاقتصادي؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 نوفمبر 2023, 10:39 صباحاً

أسهم مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بنسخته الثالثة، الذي يُقام حالياً بمدينة بريدة، في حراك ثقافي واقتصادي بالمنطقة، حيث يتوافد إليه آلاف الزوّار من مختلف مناطق المملكة. ويستمتع زوّار المهرجان بمشاهدة مزاد الإبل، الذي يُقام على "صوت الدلالين"، حيث تعد وسيلة لتسويق المبيعات منذ القِدَم، إلى جانب وجود مأكولات شعبية يتم تحضيرها من قِبل أسر منتجة، وتتضمن: الجريش، والمرقوق، والكبسة، والمنسف، وخبز الصاج. وتتضمن فعاليات المهرجان عرضاً للمشغولات اليدوية من النسيج والسدو، وكذلك للفنون التشكيلية، إضافةً إلى وجود ندوات علمية عن رعاية الإبل. وحرص مُلاك الإبل من جميع مناطق المملكة على الحضور إلى مزاد الإبل الذي يُقام بشكلٍ يومي؛ بهدف البحث واقتناء الإبل بفئاتها: الوضح، والشقح، والشعل، والحرائر، بينها النوادر والأصائل، تعبيراً عن حب أبناء الجزيرة العربية لها.

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