انت الان تتابع "التويجري" يثمّن مبادرة المملكة إطلاق حملة تبرعات للشعب الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
03 نوفمبر 2023, 10:48 صباحاً
ثمَّن أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ مبادرة المملكة إطلاق حملة تبرعات للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الهجمات العسكرية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، بشكلٍ وحشي، واستخدام إجراءات تعسفيةً لإعاقة العمل الإنساني داخل فلسطين.
وعبَّر "التويجري"؛ باسمه، وبالإنابة عن رؤساء الجمعيات في الوطن العربي، عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لهذه اللفتة الطيبة، بالإعلان عن حملة التبرعات، وافتتاح الحملة بمبالغ مجزية، سائلًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، مثمّناً الدور الدبلوماسي الذي تبذله المملكة لإيقاف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
وناشد "التويجري"؛ المجتمع الدولي، تحمّل مسؤولياته لإيقاف العمليات العسكرية، وفتح المعابر بشكل كامل -دون تقييد- لدخول المساعدات الإغاثية، مبرزاً ما يتعرّض له الفلسطينيون من هجماتٍ عسكرية شرسة، وخرقٍ سافرٍ للاتفاقيات الدولية، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
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