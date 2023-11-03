انت الان تتابع الضباب يعانق قمم فيفا.. وجمال الطبيعة يدفع الأهالي والزوّار للتنزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعدّ المرتفعات الجبلية بمنطقة جازان؛ أحد مقومات جمال الطبيعة وركيزة أساسية من ركائز الأنشطة السياحية في المنطقة بفضل جهود القيادة الرشيدة في تنمية المناطق الجبلية واستغلالها كمناطق سياحية مهمة؛ ما جعلها مقصداً ومحل اهتمام للزوّار الذين يرغبون في التمتع بجمال طبيعة المنطقة وتسلق قمم جبالها لمشاهدة الطبيعة والاستمتاع بمناظرها الخلابة.

وتعد محافظة فيفا التي تبعد عن مدينة جيزان بنحو 100 كيلومتر، وبارتفاعٍ يزيد على 2000 متر فوق سطح البحر تقريبًا، واحدة من أهم المواقع السياحية الجبلية لما تمتلكه من ثروات طبيعية، ساحرة، وغطاء نباتي فريد، ومدرجات زراعية، فضلاً عن البيوت والحصون والقلاع الحجرية القديمة.

ويستمتع المتنزهون بمحافظة فيفا بمشاهد وإطلالات رائعة للمدرجات الزراعية الخضراء في أعلى الجبال، حيث تحتضن جبال فيفا عدداً من المعالم السياحية والمقاصد الطبيعية التي تضم غابات وارفة، ومطلات ساحرة، وعيون ماء، إضافة إلى ما اكتست به جبال المنطقة من حلة خضراء ومناظر طبيعية غاية في الجمال بعد هطول الأمطار على المحافظات الجبلية بمنطقة جازان خلال الأسبوعين الماضي والحالي.