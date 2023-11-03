الأمم المتحدة تقدّر حاجات قطاع غزة والضفة الغربية من المساعدات بـ 1.2 مليار دولار

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محمد بن مسعود - الدمام - قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ 1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد به مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان.

وأوضح المكتب أن "الكلفة لتلبية حاجات 2.7 مليون نسمة؛ أي كامل سكان غزة، و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدّر بـ 1.2 مليار دولار"، مضيفاً أن النداء لجمع أموال الذي أُطلق في 12 أكتوبر غير كافٍ إطلاقاً.

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