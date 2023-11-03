انت الان تتابع إشارة مرورية تجمع الألوان الثلاثة في جدة.. والسبب الحالة المطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 نوفمبر 2023, 11:05 صباحاً

في منظرٍ يتكرّر بعد كل حالة مطرية، والتي عادة ما تكون مصحوبة برعود وصواعق، ظهرت إشارة مرورية، البارحة، بمدينة جدة، وهي تجمع الألوان الثلاثة: "الأحمر والأصفر والأخضر". جاء ذلك وسط مطالبات بسرعة إصلاح الخلل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحالة المطرية بما يضمن سلامة الجميع. ورصدت "الخليج 365" الوضع هذه الواقعة عند تقاطع الأمير متعب مع شارع فلسطين.

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