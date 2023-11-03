تراند اليوم : أول إجراء من سباهان الإيراني بعد إعلان لجنة الانضباط الآسيوية فوز ‎الاتحاد بنتيجة 3-0

صحيفة الخليج 365: أعلن مجلس إدارة نادي سباهان أصفهان الإيراني، في بيان عبر موقعه الرسمي، عن تقديم طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، ضد قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بشأن منح نقاط مباراة سباهان أصفهان إلى الاتحاد، واعتباره فائزا بنتيجة 3- صفر ، بالإضافة إلى تغريم سباهان "200 ألف دولار"، وحرمانه من خوض المباريات القادمة على ملعبه.

واتهم النادي اتحاد الكرة القاري، بارتكاب مخالفات خطيرة في قراراته، من خلال رفضه عقد جلسة استماع.

وأشار سباهان، إلى أن "الآسيوي" وافق في البداية على عقد جلسة استماع لمسؤولي النادي، للدفاع عن حقوقهم أمام إدعاءات العميد الاتحادي، قبل أن يتراجع ويصدر القرارات بشكل رسمي.

الجدير بالذكر جاءت قرارات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على خلفية رفض إدارة سباهان، إزالة تمثال "قاسم سليماني" والشعارات السياسية من ملعبه، ما أدى إلى إلغاء مباراته أمام الاتحاد، والتي كانت من المقرر أن تلعب يوم 2 أكتوبر الماضي.