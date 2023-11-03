مشروع تحول الجهات الحكومية أحد ركائز رؤية المملكة 2030

أكد نائب سفير الاستحقاق المحاسبي بجامعة نجران أحمد آل يعلاء على أهمية قرار مشروع تحول الجهات الحكومية إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي تطبيقاً للأمر السامي الكريم (13059) وتاريخ 1438/03/16، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وذلك تحقيقاً لأحد ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية وبرنامج التحول الوطني لتحسين نظام المحاسبة الحكومية وفق استراتيجية ومنهجية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

معلومات مكتملة

كما أوضح آل يعلاء أن المحاسبة على أساس الاستحقاق تساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للمنشآت وتعزيز الرقابة على الايرادات والمصروفات والأصول والالتزامات وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرار.