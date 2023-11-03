شكرا لقرائتكم خبر عن رجل فقير يعثر على كنز ذهبي ويصبح مليونيرا .. لن تصدق أين عثر عليه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عثر مزارع على كنز بملايين الدولارات مدفونًا تحت الأرض، خلال أعمال حفر في مزرعته بولاية كنتاكي الأمريكية. ويتكون الكنز الذي تم العثور عليه من عملات ذهبية تعود إلى فترة الحرب الأهلية الأميركية، حيث يزيد عددها عن 800 قطعة نقدية ذهبية، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات.

ونشر تاجر عملات مقطع فيديو في 9 يونيو الماضي كشف فيه عن هذا الكنز الذي اكتشفه الرجل الأميركي. وفي الفيديو، يمكن سماع الرجل المجهول الهوية وهو يحدد عملات ذهبية بقيمة 1 دولار و10 دولارات و20 دولاراً من بين الكمية التي عثر عليها، مضيفاً أن الاكتشاف كان "أكثر الأشياء جنوناً على الإطلاق"، بحسب تقرير نشرته جريدة "ذا غارديان" البريطانية.

وتعود العملات التي أطلق عليها "كنز كنتاكي العظيم"، الى الفترة من عام 1840 إلى 1863. ويتكون الكنز من 1 دولار أميركي، و10 دولارات من الذهب الحر، و20 دولاراً ذهبية، بالإضافة إلى عدد قليل من نسور الحرية المزدوجة الذهبية التي صدرت عام 1863، بحسب "العربية".

وقال موقع (GovMint.com) المتخصص بتجارة العملات إن هذا الكنز يحتوي على "تاريخ نادر للغاية.. نادر على جميع الأصعدة".. مضيفًا أن: "الاكتشاف الأكثر روعة في هذا الكنز هو حوالي 18 عملة ذهبية من طراز (P20) وتعود الى العام 1863، وهي واحدة من أندر العملات في العالم، وهذه عملة غالباً ما يصل سعرها إلى مبلغ مكون من ست خانات" أي أكثر من 100 ألف دولار.

ويقول مالك الكنز: "لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الاكتشاف، لأن الرقم المذهل الذي يزيد عن 700 دولار ذهبي يمثل كبسولة زمنية افتراضية لعملات تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، بما في ذلك عملات معدنية من دار سك العملة (Dahlonega)" في إشارة إلى دار سك العملة في جورجيا والتي عملت من عام 1838 إلى عام 1861 ولم تنتج سوى عملات ذهبية.