تراند اليوم : "حكامنا أسيادك وتاج رأسك".. أحلام ترد على اللبناني "وئام وهاب" بعد تطاوله وتهديده للحكام العرب

صحيفة الخليج 365 : ردت الفنانة أحلام على الوزير اللبناني السابق حليف حزب الله الإرهابي وئام وهاب بعد تطاوله على الحكام العرب وتهديدهم بتخريب بلادهم في حال عدم دفعهم تكلفة إعادة إعمار لبنان إذا دخل حزب الله في حرب مع إسرائيل وتدمرت لبنان.

وقالت أحلام خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس": " لما بدك تتكلم عن حكامنا أسيادك وتاج رأسك بدك تحط يدك فوق رأسك كسر في رقبتك ورجلك وعظامك يا حشرة واللي بدوا يعمر لبنان هم أنتم الحرامية اللي دمرتوها وسرقتوها عشان تبني قصرك، إذا يطلع العيب من أهل العيب ما يتسمى عيب خصوصاً لما بيكون مررررة".

وتابعت: "حكام الخليج أسيااااد صانوا شعوبهم قدمنا لهم التقدير والولاء وقدموا لنا العيشة الكريمة يا حثالة المجتمع".

وأضافت: "شكل الصنف اللي ماخذه مغشووووووش.. والخليج بناه الرجال الأشراف الأكراااام يا نكرة انتهى".