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تراند اليوم : بالفيديو.. قصة شاب وفتاة أصرا على الزواج رغم عدم توافق نتيجة الفحص.. وبعدما أنجبا الطفلة الأولى كانت المفاجأة!

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صحيفة الخليج 365: روى رئيس قسم عيادة الزواج والمشورة في مدينة الملك سعود الطبية، الدكتور هيثم المشعل، قصة زوجين أصرا على الزواج رغم نتيجة الفحص الطبي غير المتوافقة.

وقال خلال حديثه لبرنامج "الراصد": "جالي مراجع مصاب هو وخطيبته بالأنيميا المنجلية ونصحتهم بعدم الزواج لأنه قد يأتيهم طفل مصاب".

وأضاف "المشعل": "جلست معه في العيادة وشرحناله الموضوع وتكلمنا معه فترة طويلة، لكنه كان متردد، وفي الأخير أكملوا الزواج".

وتابع: "بعد سنتين جاء هو وأحد إخوته المقبلين على الزواج، وقال إنه رزق بطفلة مصابة بالأنيميا المنجلية، ويعاني معها بسبب إصابتها بهذا المرض، لأنه ليس له علاج".
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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