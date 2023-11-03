شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها الثاني.. حملة إغاثة فلسطين تتخطي ربع مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله؛ أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحسب الموقع الرسمي لمنصة "ساهم" تخطت الحملة في يومها الثاني 400 ألف متبرع، بمبلغ ربع مليار ريال.

تبرع القيادة للحملة بـ 50 مليون ريال

تعد المملكة العربية السعودية، عربيًا وعالميًا، هي أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية. ولصالح الحملة، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بـ30 مليون ريال.

كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بـ20 مليون ريال.

دعوة للمشاركة

دعت المنصة الجميع إلى المشاركة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب. وأعلنت عن إمكانية التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي:

مصرف الراجحي

SA5580000504608018899998