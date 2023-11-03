تأجيل تطبيق نظام ايقاف الخدمات الجديد لهذا السبب

تم تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات الصادرة في 15 أغسطس 2023، لتكون 360 يومًا من تاريخ صدورها، بدلاً من 180 يومًا.

كما تم تعديل المواد المتعلقة بقيام الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط، وبقيامها بمعالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حاليًا وفقاً للضوابط، ليكون الانتهاء منها بنهاية المدة المحددة في هذا القرار.

يأتي هذا التمديد حرصًا على توفير الوقت المناسب لتطوير وبناء المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام إيقاف الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن التمديد سيبدأ اعتبارًا من 17 فبراير 2025، ومن المتوقع الانتهاء من بناء المنصة والبدء في نظام إيقاف الخدمات اعتبارًا من منتصف شهر جمادى الآخرة القادم.