شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفوا الثمرة السحرية التي تحميكم من السكري! تعرفوا على فوائدها الرائعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن تناول القليل من ثمار الجوز يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري. وتشير الدراسة إلى أن ثمار الجوز تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الدهنية التي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتخفض مستوى الكولسترول وضغط الدم، وبالتالي تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

فوائد ثمار الجوز

ثمار الجوز تعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. وتعد الدهون الموجودة في الجوز من الأنواع الصحية للدهون، مثل الدهون غير المشبعة والأحماض الدهنية أوميغا-3، والتي تعزز صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

تأثير ثمار الجوز على مستوى السكر في الدم

تشير الدراسة إلى أن تناول ثمار الجوز يمكن أن يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري. فالألياف الغذائية الموجودة في الجوز تساعد في تباطؤ امتصاص السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.

كيفية استهلاك ثمار الجوز

يمكن تناول ثمار الجوز بعد تقشيرها وتنظيفها جيدًا. يمكن أيضًا تناولها مع السلطات أو إضافتها إلى العديد من الوصفات المختلفة. ومن المهم أن يتم تناول ثمار الجوز بشكل معتدل، حيث يحتوي الجوز على نسبة عالية من السعرات الحرارية. ويُفضل استشارة الطبيب قبل تضمين ثمار الجوز في النظام الغذائي، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حساسية تجاه الجوز.

فوائد الجوز في الوقاية من الإصابة بمرض السكري

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تناول الجوز يمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني. وعلى الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه لم يرتبط بزيادة الوزن. ولذلك، ينصح الباحثون بإضافة حوالي 4 ملاعق من ثمار الجوز إلى النظام الغذائي اليومي للوقاية من الإصابة بمرض السكري-النمط الثاني. وبالإضافة إلى ذلك، يحمل الجوز العديد من الفوائد الصحية الأخرى، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحصول على التغذية الصحية.

الدراسة العلمية

أجرى العلماء دراسة شاملة حيث قاموا بتحليل بيانات أكثر من 34 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 85 عامًا. وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا ملعقة ونصف من الجوز يوميًا على مدار عام كامل كان لديهم خطر الإصابة بداء السكري أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوه. وأما الأشخاص الذين تناولوا ثلاث ملاعق من الجوز، فقد انخفض معدل تطور مرض السكري من النوع الثاني بنسبة 47٪. هذه النتائج تدعم فعالية تناول الجوز في الوقاية من مرض السكري.

فوائد أخرى للجوز

بالإضافة إلى فوائده في الوقاية من مرض السكري، يحمل الجوز العديد من الفوائد الصحية الأخرى. فهو غني بالألياف والبروتينات والدهون الصحية، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. كما يحتوي الجوز على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين E وفيتامين B6 والمغنيسيوم والحديد. وبالتالي، يمكن أن يساعد تناول الجوز في تعزيز صحة القلب وتقوية جهاز المناعة وتحسين الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

استنتاج

بناءً على الدراسة العلمية، يمكن الاستنتاج أن تناول الجوز يمكن أن يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني. ولذلك، ينصح الأشخاص بإضافة حوالي 4 ملاعق من ثمار الجوز إلى النظام الغذائي اليومي للاستفادة من فوائده الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الجوز خيارًا مثاليًا للحصول على التغذية الصحية والمحافظة على الوزن المثالي. ولكن يجب تذكير الأشخاص بأن تناول الجوز يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن ومتنوع وممارسة النشاط البدني بانتظام لتحقيق الفوائد الصحية الكاملة.