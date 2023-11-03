شكرا لقرائتكم خبر عن ريلمي تصدم الجميع بمواصفات هاتفها الجديد Realme C53 نفس تصميم أيفون والسعر مفاجأة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مواصفات كاملة لهاتف Realme C53، جعلته يتصدر محركات البحث، نظرا لتشابه إمكانياته مع هاتف الأيفون، ما جعل البعض يطلق عليه "أيفون الغلابة"، حيث يأتي بشاشة من نوع IPS مقاس 6.74 بوصة ودقة FHD+ بتردد 90 هيرتز ومعالج من نوع Unisoc Tiger T612 مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

مواصفات هاتف Realme C53

أهم المواصفات التي يتميز بها هاتف Realme C53

1- الهاتف بوزن 182 جرام.

2-هاتف Realme C53 جاء بأبعاد 167.3*76.7*7.5 مم.

3-الجهاز من الخارج مصنوع من خامة البلاستيك بشكل كلي.

4-يمكن إدراج كارت ميموري للهاتف.

5-يمكن إدخال شريحتين اتصال في الهاتف في نفس الوقت.

6-شاشة هاتف Realme C53 جاءت بدقة 1080*2400 بيكسل.

7-يملك الهاتف مساحة تخزين تقدر بـ 128 جيجا بايت، كما أنه جاء بـ 6 جيجا رام.

8-هاتف Realme C53 يقدم جودة كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

9- الكاميرا الخلفية لهاتف Realme C53 جاءت بدقة 50 ميجا بيكسل.

10- أكثر ما يميز الهاتف هو تصميمه الجميل الذي يشبه الأيفون ولكن النقشة التي يمتلكها الهاتف في الظهر مختلفة.

11- يمكن عمل كارت الميموري في نفس الوقت بالتزامن مع شريحتين الاتصال.

يدعم هاتف Realme C53 خاصية Dynamic island وهذا بسبب السوفت وير الخاص بالهاتف، وهي ميزة من المميزات الأساسية في الهاتف، والرسمية في السوفت وير الخاص به، فيقوم الهاتف بتوضيح حالة البطارية، كما أنه يقوم بإصدار تنبيه توصيل الشحن.

عيوب هاتف Realme

- أبرز عيوب الهاتف أنه لا يدعم خاصية NFC.

- الشركة أصدرت الهاتف بلونين فقط الأسود والذهبي.





لماذا يجب عليك شراء Realme C53؟

يعتبر Realme C53 اختيارا جيدًا لذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت. إنها حزمة متكاملة مع تصميم جذاب للعين وكاميرا أساسية جيدة بشكل مفاجئ. لا ينصح بشراء الإصدار بسعة 6 جيجابايت + 64 جيجابايت من الهاتف، حيث تتوفر بدائل أفضل من Realme نفسها.

إذا كنت لا تهتم بالكاميرا وتريد شحنًا أسرع، فعليك اختيار Realme Narzo N53. إذا كنت تريد الحصول على شاشة أفضل ومعالجًا أسرع، فعليك اختيار Realme C55 أو Realme Narzo N55.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ملاحظة أن أيًا من هذه الهواتف الذكية لا تدعم 5G. لا أعتبر ذلك عيبًا. ولكن إذا كنت تخطط لاستخدام الهاتف لفترة أطول، فقد ترغب في البحث عن جهاز آخر، مثل Redmi 12 5G بسعر استثنائي.





سعر هاتف Realme C53:

• في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 7000 جنيه (ضمان دولي).