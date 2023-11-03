شكرا لقرائتكم خبر عن "مواطن سعودي" أراد التجسس على زوجته ووضع برنامج تجسس على جوالها.. وبعد ساعات كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم زوج سعودي ثلاثيني ، أراد مراقبة محادثات زوجته ومكالمتها، على وضع برامج تجسس وتصنت في جوالها،كما أخذ نسخة من الرسائل التي كانت تدور حول زوج صديقتها، وقام بحذف جزءا منها ثم أرسلها لزوجها. طلبت الطلاق وبحسب جريدة “الوطن” فإن الزوج تسبب في حدوث مشاكل بين أسرة الزوجة والصديقة، ما دفع الزوجة لطلب الطلاق ورفع قضية. وطالبت الزوجة بمعاقبة زوجها على التجسس والتنصت عليها، من خلال زرع برامج في هاتفها دون علمها، موضحة أنه قام بذلك بعد أن ادعى أنه سوف يقوم بشراء جوال جديد لها. العقوبة المتوقعة للزوج من جانبه أشار المحامي عبدالرحمن الحربي، إلى أن ما قام به الزوج يعتبر جريمة يحاسب عليها، حيث يخضع ذلك للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتوجد عقوبة مترتبة منها السجن عام وغرامة 500 ألف ريال، بتهمة التصنت وتالجسس على الزوجة دون علمها، ونقل محادثاتها وتسجيلات صوتية للغير لإثارة الفتنة بينها وبين صديقتها وتخريب علاقتها الزوجية.

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