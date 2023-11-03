شكرا لمتابعة خبر عن جمال تغتسل بأمطار العيص.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر عدد من الجمال تغتسل بمطر العيص، في مشهد انتشر على نطاق واسع.

وأوضح مقطع جمالا واقفة بالقرب من جبال العيص لا تحرك ساكناً وقت هطول الأمطار الشديدة وكأنها مستمتعة بالاغتسال تحت مياه الأمطار.

وفي وقت سابق ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الحدود الشمالية .