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خالد إدريس: إذا ناديت ابنك بعد سنة ونصف ولم يجب فهناك توحد .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية خطى التوحد الأهلية الدكتور خالد إدريس، عن مشكلة التوحد ومعاناته مع طفله .

وقال إدريس خلال حديثه على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية :” إذا ناديت ابنك بعد سنة ونصف أو سنتين ولم يجب فهناك مشكلة توحد.”

وأوضح أن الطفل في سن السنة ونصف أو السنتين لابد أن يعرف اسمه ويتكلم .

وأضاف:”من حديث الناس الذين أكدوا أن تأخر كلام ابني شيء طبيعي لن التفت للأمر حتى وصل عمره ٤ سنوات “، لافتًا أنه تمنى لو أحد أسعفه لكي يتحرك ويعلم أن ابنه ليس طبيعي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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