شكرا لمتابعة خبر عن خالد إدريس: إذا ناديت ابنك بعد سنة ونصف ولم يجب فهناك توحد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية خطى التوحد الأهلية الدكتور خالد إدريس، عن مشكلة التوحد ومعاناته مع طفله .

وقال إدريس خلال حديثه على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية :” إذا ناديت ابنك بعد سنة ونصف أو سنتين ولم يجب فهناك مشكلة توحد.”

وأوضح أن الطفل في سن السنة ونصف أو السنتين لابد أن يعرف اسمه ويتكلم .

وأضاف:”من حديث الناس الذين أكدوا أن تأخر كلام ابني شيء طبيعي لن التفت للأمر حتى وصل عمره ٤ سنوات “، لافتًا أنه تمنى لو أحد أسعفه لكي يتحرك ويعلم أن ابنه ليس طبيعي.