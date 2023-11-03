انت الان تتابع لفئة "ماسكلر فيزيك" ضمن بطولة كمال الأجسام.. السعودي "حمدان الغامدي" يحقق ذهبية العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 نوفمبر 2023, 12:43 مساءً

حقّق لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام حمدان الغامدي الميدالية الذهبية لفئة "ماسكلر فيزيك"، ضمن بطولة العالم لكمال الأجسام المقامة حاليًا في مدينة في مدينة سانتا سوزانا الإسبانية، وتستمر حتى 6 نوفمبر الجاري. وفي نفس الفئة حقق لاعب الأخضر سعد بن هاشم المركز الرابع، ونال إبراهيم الناجم المركز السادس على مستوى العالم. وكان أخضر كمال الأجسام استهلّ البطولة بتحقيق المركز الثالث وبرونزية فئة "ماسكلر فيزيك" عن طريق اللاعب هتان بخاري، ونال زميله نايف الباشا المركز السادس عالميًا في نفس الفئة.

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