انت الان تتابع "توريه" مساعدًا أول لـ"مانشيني" في تدريب المنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد مع الإيفواري يايا توريه مساعدًا أول للمدير الفني للمنتخب روبرتو مانشيني الذي طلب ذلك، ليكون ضمن طاقمه الفني للفترة المقبلة.

ويملك "توريه" لاعب منتخب ساحل العاج السابق وصاحب الأربعين عامًا سجلًا تدريبيًا بدأ قبل أربعة أعوام تنقّل خلاله بين ثلاثة أندية مساعد مدرب لأندية أولمبيك دونيتسك الأوكراني وأحمد غروزني الروسي وستاندارد لييج البلجيكي ومدربًا لفريق تحت 16 عامًا بنادي توتنهام الإنجليزي، وبجانب ذلك يمتلك "يايا" سجلًا حافلًا بالإنجازات بوصفه لاعبًا.

كانت هذه تفاصيل خبر "توريه" مساعدًا أول لـ"مانشيني" في تدريب المنتخب السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.