"الإحصاء": 2022 شهد ارتفاعًا بـ"32.7%" في الإنفاق على البحث والتطوير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 نوفمبر 2023, 1:11 مساءً

أعلنت الهيئةُ العامة للإحصاء، اليوم، نشرةَ إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022م؛ حيث أشارت نتائج النشرة إلى بلوغ قيمة الإنفاق "19.2" مليار ريال، بنسبة ارتفاع "32.7%" مقارنة بالعام 2021م. وأوضحت نتائجُ النشرة التوزيعَ النسبي للتمويل بين القطاعات؛ إذ بلغت قيمةُ التمويل في القطاع الحكومي "11.1" مليار ريال بنسبة "58%" من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص "7.5" مليارات ريال بنسبة "39%" من إجمالي قيمة التمويل، فيما شكّلت نسبةُ التمويل في قطاع التعليم "3%" من إجمالي التمويل وبقيمة "558" مليون ريال. وبيّنت الهيئةُ أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022م بنسبة "21.6%" ليبلغ عدد الباحثين "30.16" باحثًا؛ حيث شكل القطاع التعليمي نسبة "89%" من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع "26.75" ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة "6%" وبعدد بلغ "1.81" ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة "5%" وبعدد "1.59" ألف باحث.

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