"الهلال" في الصدارة.. هنا "القيمة السوقية للأندية الـ8 المتأهّلة لربع نهائي الكأس"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 نوفمبر 2023, 2:13 مساءً

تأهّل لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، "8" فرق هي: "الهلال، والنصر، والاتحاد، والشباب، والتعاون، والفيصلي، والخليج، وأبها"؛ حيث يصل إجمالي القيمة السوقية للفرق المتأهّلة لدور الـ"8" نحو "668.27" مليون يورو. وبحسب موقع "ترانسفير ماركت": فإن الهلال يحتلُّ صدارةَ القيمة السوقية للأندية المتأهّلة؛ إذ تبلغ قيمته "233.7" مليون يورو، ويليه في المركز الثاني النصر الذي بلغت قيمته نحو "182.06" مليون يورو. واحتلّ المركزَ الثالث نادي الاتحاد الذي بلغت قيمته السوقية نحو "114.43" مليون يورو، ثم الشباب بقيمة بلغت "59.63" مليون يورو. وجاء التعاون في المركز الخامس بقيمة بلغت "34.31" مليون يورو، ثم أبها بقيمة بلغت "24.23" مليون يورو، يليه الخليج بقيمة "15.06" مليون يورو، وأخيرًا الفيصلي بقيمة بلغت "4.85" مليون يورو.

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