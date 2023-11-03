انت الان تتابع توقُّعات "الميركاتو الشتوي".. 6 نجوم من الدوري الإيطالي في طريقهم للسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 نوفمبر 2023, 2:34 مساءً

كشفت صحيفةُ "corrieredellosport" الإيطالية استهدافَ وزارة الرياضة السعودية للعديد من اللاعبين والمدربين بالدوري الإيطالي؛ للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأفادت الصحيفة الإيطالية بأنّ من أبرز اللاعبين الذين ترغب السعودية في كسب خدماتهم: "أدريان رابيو" لاعب يوفنتوس الإيطالي. وتستهدف السعوديةُ أيضًا التعاقدَ مع الإيطالي "تشيرو إيموبيلي" نجم لاتسيو، وأيضًا يوجد اهتمام بالبلجيكي "روميلو لوكاكو"، والأرجنتيني "باولو ديبالا" لاعبَيْ روما الإيطالي. وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية لم تستهدف اللاعبين فقط، بل ترغب في التعاقد مع أفضل مدربي الدوري الإيطالي؛ وهم: البرتغالى "جوزيه مورينيو" مدرب روما، والإيطالي "ماوريسيو ساري" مدرب لاتسيو.

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