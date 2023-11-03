تراند اليوم : شاهد.. سقوط الأمطار بغزارة وتكون شلالات في جبال العيص

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، سقوط أمطار كونت شلالات شمال غرب محافظة العيص.
وأظهر الفيديو عدداً من الجمال تقف تحت المطر ولم تتحرك، بينما تتساقط
ووقفت الجمال تحت الأمطار الغزيرة بدون حركة بالقرب من جبال العيص، حسبما أبان الفيديو.
محمد يوسف
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