تراند اليوم : "لا داعي لها إنها لا تحمينا" .. شاهد.. صحافي فلسطيني ينهار بالبكاء ويخلع سترته الواقية وخوذته على الهواء بعد مقتل زميله

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، انهيار صحافي فلسطيني أثناء البث وقيامه بخلع سترته وخوذته على الهواء، بعد مقتل زميله، خلال القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقال الصحافي الفلسطيني: "إنها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق، لا تحمينا هذه الدروع".

وأضاف: "نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن، نمضي شهداء مع فرق التوقيت".

وتابع باكيا: نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر، زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط، وغادرنا الآن هو وزوجته وابنه وأخوه، وكثير من عائلته هم ضحايا هنا في داخل المستشفى".