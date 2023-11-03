تراند اليوم : أبرز تصريحات حسن نصرالله في كلمته الأولى منذ 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365 : في أول كلمة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، يتحدث الأمين العام لحزب الله عن موقف حزبه من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نستعرض أبرز ما قاله :

* كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان المستعمر ويفتح كل الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين أمام العالم.

* حزب الله لم يكن يعلم بهجوم حماس في 7 أكتوبر.

* السرية المطلقة هي ما ضمن نجاح عملية طوفان الأقصى، و الإخفاء لم يزعجنا أو يزعج حركات المقاومة الأخرى ولم يكن له أي تأثير على أي قرار يتخده فريق في محور المقاومة. * الهجوم البري الإسرائيلي في غزة عملية محدودة ونهاية المعركة ستكون انتصار غزة. * ما يجري على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية لن يتم الاكتفاء به على كل حال . * هجوم حماس في 7 أكتوبر يستحق التضحية. * عملية طوفان الأقصى هي عملية جهادية عظيمة وقرارها وتنفيذها كان فلسطينيا مئة بالمئة. * أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة. * معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة. * لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة. * المعركة في غزة هي معركة كاملة الشرعية. * آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال. * الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث.