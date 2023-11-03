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تراند اليوم : أبرز تصريحات حسن نصرالله في كلمته الأولى منذ 7 أكتوبر

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صحيفة الخليج 365 : في أول كلمة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، يتحدث الأمين العام لحزب الله عن موقف حزبه من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، نستعرض أبرز ما قاله :

* كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيان المستعمر ويفتح كل الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح قضية فلسطين أمام العالم.

* حزب الله لم يكن يعلم بهجوم حماس في 7 أكتوبر.

* السرية المطلقة هي ما ضمن نجاح عملية طوفان الأقصى، و الإخفاء لم يزعجنا أو يزعج حركات المقاومة الأخرى ولم يكن له أي تأثير على أي قرار يتخده فريق في محور المقاومة.

* الهجوم البري الإسرائيلي في غزة عملية محدودة ونهاية المعركة ستكون انتصار غزة.

* ما يجري على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية لن يتم الاكتفاء به على كل حال .

* هجوم حماس في 7 أكتوبر يستحق التضحية.

* عملية طوفان الأقصى هي عملية جهادية عظيمة وقرارها وتنفيذها كان فلسطينيا مئة بالمئة.

* أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة.

* معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدة في أكثر من ساحة.

* لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة.

* المعركة في غزة هي معركة كاملة الشرعية.

* آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

* الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث.

* عملياتنا على الحدود تساهم في ردع إسرائيل وتقول لها إن الاعتداء على لبنان سيكون أكبر حماقة في تاريخها.

* أكثر من مليوني إنسان يعيشون منذ 20 عاما في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنا.

* الأسرى والأقصى والحصار كانت سببا وراء هجوم حماس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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