شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تقبض على صيدلي ومندوب مبيعات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض عن نشاط إجرامي لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي بأحد أحياء مدينة الرياض.

وقبضت الشرطة على متهمين وهما مقيمان من الجنسية المصرية، يعملان في صيدلية، استمرارًا للجهود الأمنية الميدانية لمكافحة المخدرات.

جهود مكافحة المخدرات في السعودية

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وأشارت إلى أن التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

وبينت أن رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.