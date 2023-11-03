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الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 19.2 مليار ريال

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، ارتفاع قيمة الإنفاق على البحث والتطوير للعام الماضي 19.2 مليار ريال، بنسبة 32.7% مقارنة بالعام 2021م.

وأشارت نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022م، إلى أن قيمة التمويل في القطاع الحكومي بلغت 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات.

البحث والتطوير في

فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل.

كما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.

ارتفاع عدد الباحثين في السعودية

وذكرت أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022م بنسبة 21.6% ليبلغ عدد الباحثين 30,16 باحث.

وشكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، وبواقع 26,75 ألف باحث.

ويليه القطاع الخاص بنسبة 6% وبعدد بلغ 1,81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% وبعدد 1,59 ألف باحث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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