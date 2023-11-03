شكرا لقرائتكم خبر عن خطباء الجوامع يوصون بالمساهمة في حملة إغاثة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة المصلين اليوم الجمعة، بالمساهمة في الحملة الشعبية التي انطلقت أمس، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأبرز الخطباء الواجب الشرعي الذي يقع على المسلمين تجاه إخوانهم المستضعفين من المسلمين في قطاع غزة بأهمية الدعاء لهم، وبيان فضل التبرع والمشاركة بالحملة الشعبية؛ لما لها من أثر كبير في تخفيف الآلام عنهم.

كما بينوا فضل الصدقة والتبرع بالمال، وأنها تُعد من أوجه الإحسان التي أمر بها الشارع الحكيم وبها يتحقق الودّ، والرحمة، والتكافل بين أبناء المسلمين.