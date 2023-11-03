شكرا لقرائتكم خبر عن صور الرادار كشفت التوقعات.. "الأرصاد" يحذر من طقس الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد، من سقوط أمطار غزيرة على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز، أن صور الرادار تبيّن المحافظة والأجزاء المجاورة لها تشهد الآن أمطارًا غزيرة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع توجيهات الجهات المختصة.

استعداد للأمطار

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، محافظ الطائف، أمس، على أعمال الصيانة التي تشهدها عقبة الكر، جراء هطول الأمطار المستمرة وتداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، وما صاحبها من رياح موسمية وهطول أمطار غزيرة، شملت عددًا من المراكز.

ووجه سمو محافظ الطائف، الجهات ذات العلاقة بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطة محافظة الطائف أولًا بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء التقلبات والحالة الجوية بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الفترة المقبلة.