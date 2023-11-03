السعودية | رئيس هيئة الغذاء والدواء يشارك في افتتاح مؤتمر الغذاء العالمي الهندي2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شارك معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي اليوم, في افتتاح مؤتمر الغذاء العالمي الهندي 2023 (WFI) الذي تنظمه وزارة الصناعات الغذائية في الهند (MoFPI)، بالشراكة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، خلال المدة من 3 – 5 نوفمبر 2023 في نيودلهي، بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

والتقى معاليه بالعديد من مسؤولي الجهات الرقابية والصناعة والاستثمار من الدول الشقيقة والصديقة على هامش المعرض، كما اطلع على أبرز الأجنحة في المعرض الذي يجمع أكثر من 1000 شركة، تستعرض فرص الاستثمار والتعاون في مجال تجهيز الأغذية والتكنولوجيا والمعدات والتصنيع وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وسلسلة التبريد والأغذية، وبيع بالتجزئة.

مما يذكر أن معالي الدكتور هشام بن سعد الجضعي في زيارة رسمية للهند بحث خلالها تعزيز جودة وسلامة الأدوية مع مدير المنظمة المركزية للسيطرة القياسية على الأدوية، والتقى بشركات أدوية وأغذية وأجهزة طبية، ناقش خلالها التحديات التي تواجه مصانع الأدوية لدخول السوق السعودي أو زيادة المنتجات وإيجاد الحلول المناسبة لها بحضور مجلس ترويج الصادرات الدوائية الهندية، والتحالف الهندي للأدوية، وجمعية مصنعي الأدوية الهندية، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الغذائية والمصنعة الهندية.