شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية تطلق تحذيرا عاجلا للسكان.. هطول أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية في 11 منطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية وتبوك والقصيم وحائل وجازان وعسير والباحة. وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة المدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، والعيص والحناكية والمهد والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية وتشمل أضم وميسان، وأمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والقنفذة والليث والكامل والجموم، وأمطار خفيفة على بحرة والخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي ويني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة عسير أيضاً أمطاراً غزيرة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطار خفيفة على البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدرب وبيش، وأمطار غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطار خفيفة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان والكهفة وبقعاء وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطاراً خفيفة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق، وأمطار خفيفة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطار خفيفة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أيضاً أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطاراً خفيفة وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.