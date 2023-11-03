تراند اليوم : قصة غريبة عن رجل طلق زوجته فتزوجها زميله في العمل!

صحيفة الخليج 365: كشف المغرد في منصة X، فواز اللعبون، قصة زواج رجل من طليقة زميله في العمل.

وقال عبر حسابه؛ "زوج طلق زوجته، وتزوجها زميله، ويفطران مع بعض أحيانا، وقد يتزاوران".

وتابع اللعبون: "لا أتخيل أن أتزوج مطلقة، وأزامل زوجها، ويزورني في بيتي، ويشرب قهوة طليقته، ثم تطوف به الذكريات.

وختم حديثه: "أشعر أني سأخنقه أو يخنقني، شعوري في محله؟ أو أراجع طبيب؟".

تعليقات المغردين

وقال أحد المغردين: "شعورك في محله ونص"، بينما علق آخر: "الأفضل تراجع طبيب شعور".

وأضاف مغرد ثالث: "أنا ممكن أتزوج طليقة صديقي، لكن راح تكون علاقتنا ما بعد الزواج ليس كما قبلها".

وأكمل رابع: "فيه من يكون زوج طليقته أخوه وليس فقط صديقه، ويتعايشان ولا تتأثر علاقتهما".