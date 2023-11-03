شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على مكة المكرمة ومرتفعات أملج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات محافظة أملج، شملت مركزيّ الشبحة والرويضات، سالت على إثرها بعض الشعاب.

وهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من العاصمة المقدسة.

طقس المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل، العاصمة المقدسة وجدة والطائف والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان والخرمة وتربة ورنية والمويه وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة.