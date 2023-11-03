شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يبحث الشؤون الإنسانية مع مسؤولة أممية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأمور المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية فيما يخص فئة الأطفال المتضررين في الصراعات المسلحة.

الجهود الإغاثية

أشادت فرجينيا غامبا بالجهود الإغاثية والإنسانية للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم أشكال الدعم الإغاثية للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم، منوهة بالعلاقة الاستراتيجية بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة.