"هلال المدينة" يباشر نقل ستينية تعاني من انحراف في زاوية الفم ضمن مسار "السكتات الدماغية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 03 نوفمبر 2023, 6:38 مساءً

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة نقل حالة إسعافية ضمن مسار "السكتات الدماغية " الذي يهدف إلى إنقاذ حياة مرضى السكتات الدماغية عبر اختصار الوقت المستغرق لتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة. وتفصيلاً، أوضح مدير فرع الهيئة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة تلقت بلاغاً عبر رقم الطوارئ 997 بوجود مريضة ستينية تشكو من انحراف في زاوية الفم وصعوبة في الكلام وشلل في الجزء الأيسر من الجسم، وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية العاملة بالميدان الحالة. وبيّن الزهراني أنه حال وصول الفرقة للموقع أجرت الكشف الطبي عبر فحص العلامات الحيوية وتطبيق مقياس الجلطات الدماغية، وتبين لها اشتباه وجود سكتة دماغية، فقامت الفرق على الفور بتمرير التشخيص الطبي إلى الطبيب المناوب في التحكم الطبي بالهلال الأحمر عبر الأجهزة الذكية، الذي أكد بدوره وجود سكتة دماغية ووجه لتفعيل مسار السكتة الدماغية لفريق طب الأعصاب بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة. وأضاف: بناء على توجيه الطبيب، مرت الفرقة برفقة الحالة من خلال مدخل خاص للمستشفى، حيث تسلم الفريق الطبي بجناح الأشعة المقطعية، الحالة و تم إجراء إزالة الجلطة الدموية في الوقت المناسب من قبل فريق متخصص، مجنباً المريضة حدوث أي مضاعفات ولله الحمد و تحسنت الحالة فوراً واختفت الأعراض، وهو ما يعد إنجازاً يأتي ثمرة تعاون بين فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة وتجمع المدينة المنورة الصحي.

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