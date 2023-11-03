تراند اليوم : أخذ محلول ملحي عادي.. شاهد.. " طبيب استشاري" يكشف قصة مريض سرطان تحسنت حالته بسبب علاج وهمي

صحيفة الخليج 365 : كشف المتخصص في الجهد البدني الدكتور محمد الأحمدي، عن قصة مريض سرطان خاض تجربة لعلاج وهمي، باستخدام محلول ملحي عادي، قيل له بأنه علاج فعال، مشيرا إلى أنه تحسنت حالته ربما بسبب الجانب النفسي.

علاج وهمي

وقال خلال لقاء له مع قناة "السعودية": "أحد المصابين بالسرطان تم إعطائه محلول عادي، وقالوا له هذا علاج جديد ولا نعرف مدى فعاليته لعلك أنت أول واحد تأخذه في العالم، وقد يؤثر عليك بشكل إيجابي.

تحسن حالة المريض

وتابع: " تحسنت كل العلامات، وللأسف يعني ذلك أن الورم سوف يختفي وإنما كل الأعراض تبدأ تتحسن مثل الإرهاق والشعور بالألم"، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بسبب الدواء الوهمي.

دراسات علمية وقال، أن دراسات علمية، ذكرت أن العلاج الوهمي قد يحسن الحالة المرضية لبعض الحالات، مثل أن يشرب المريض الماء ويتم خداعه بوجود علاج داخله، وقد يتحسن بعدها.

وأردف: "هناك قوة عجيبة للدواء الوهمي، حيث يتم إعطاء المريض شيء بدون المادة العلاجية الفعالة، وتتحسن حالته".

وأشار إلى أنه بدأت علاجات كثيرة باستخدام العلاج الوهمي، وهناك عمليات جراحية وهمية حيث يدخل الشخص غرفة العمليات والطبيب يقوم بقص وقطع البطن، ثم يقوم بالتخيط دون فعل شيء آخر والمريض تتحسن حالته .