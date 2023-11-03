تراند اليوم : أول رد من إسرائيل على خطاب حسن نصر الله بشأن الحرب في غزة

صحيفة الخليج 365: ردت إسرائيل، على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله بشكل سريع، والذي قال فيه إن الاحتمالات "مفتوحة" على الجبهة الشمالية.

رد نتنياهو

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نصر الله، ضمنا وقال إنه "سيدفع ثمنا لا يمكن تخيله في حال خوضه حربا" مع إسرائيل.

وألقى نتنياهو خطابه بعد بدء نصر الله في خطابه، وأضاف نتنياهو : "لا تخطئ بحقنا".

وقال: "أي خطأ يرتكبه أعداء إسرائيل في الشمال، سيؤدي إلى ثمن لا يمكن حتى تخيله".

واعتبرت صحيفة "جيروزلم بوست" أن حديث نتنياهو تحذير لحزب الله وأمينه العام.

رد وزير الدفاع

من جانبه قال وزير الدفاع، يوآف غالانت، إن حزب الله لا يريد تحويل بيروت إلى غزة.