شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ مشروع جراحة النساء والولادة في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة النساء والولادة في جمهورية موريتانيا، وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر من عام 2023م.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز منذ بدء الحملة، 50 عملية جراحية في مجال جراحة النساء والولادة.

المشاريع الإنسانية

يأتي ذلك إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الطبي ومساعدة المرضى في مختلف أنحاء العالم.