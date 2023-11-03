اخبار السعوديه

السعودية | إسعاف المنية ينفذ 67 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسعاف المنية ينفذ 67 مهمة خلال أسبوع بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يواصلً إسعاف “سبل السلام” في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية.

 

وتم تنفيذ 67 مهمة خلال أسبوع تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات. يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements

قد تقرأ أيضا