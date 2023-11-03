السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 460 حقيبه شتوية للمتضررين من الفيضانات في منطقة شترال العليا بإقليم خيبربختون خوا في باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 460 حقيبه شتوية للمتضررين من الفيضانات في منطقة شترال العليا بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3,220 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفا في الخليج 365 الباكستانية المتضررة من الفيضانات.